  3. Йос: Мерцедес не беше единственият вариант за Макс

Йос: Мерцедес не беше единственият вариант за Макс

  • 2 сеп 2025 | 14:18
  • 539
  • 0

Бащата на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен - Йос, разкри че през първата половина на сезон 2025 е имало много оживени дискусии за бъдещето на сина му и тимът на Мерцедес не е бил единствената алтернатива на Ред Бул.

“Не само тази година говорихме много да бъдещето на Макс - обясни Верстапен-старши. - Но тази година дискусиите бяха доста повече в сравнение с предишните години. Но също така в медиите се появиха и много глупости и слухове.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

“Говорихме за Ферари, Ред Бул и Мерцедес, в това има смисъл. Винаги говорим по тази тема аз, мениджърът на Макс Тиери Вермюлен и с Макс, като крайното решение го взима Макс.”

Макс Верстапен вече обяви пред медиите, че за догодина остава в Ред Бул, а това беше допълнено и от обясненията на новия шеф на тима Лоран Мекис, който в първия си ден в отбора е разбрал, че Макс остава.

Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”
Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”
Снимки: Gettyimages

