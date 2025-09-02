Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс

Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс

  • 2 сеп 2025 | 14:41
  • 429
  • 0

Най-бързата стратегия в Гран При на Италия в неделя се очаква да е тази само с един бокс, прогнозира доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели. Италианската компания ще осигури на отборите същия състав сликове като миналата година - от С3, които са най-твърдите през С4 и до С5, които са най-меките.

Италианската писта беше преасфалтирана преди 12 месеца и сега се очаква, че със стареенето на асфалта този уикенд предпоставките за грейнниг ще са по-малки, но това едва ли ще се отрази на стратегията на отборите.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

Както обикновено, за състезанието предпочитаните гуми ще се средно твърдите и твърдите за по-дългата серия обиколки. На “Монца” в бокса се губи много време спрямо завъртането на една обиколка и затова отборите гледат да намалят спиранията в пита.

Очаква се, че ако не вали, по-високата температура на асфалта ще е фактор при деградацията на гумите и това може да тласне някои пилоти към две спирания в бокса, особено ако имат по-сериозен аванс пред преследвачите си.

Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”
Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”
 Леклер очаква Макларън да са много силни на “Монца”
Леклер очаква Макларън да са много силни на “Монца”
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

  • 1 сеп 2025 | 20:40
  • 4934
  • 1
Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

  • 1 сеп 2025 | 19:27
  • 4931
  • 0
Марини и Зарко преподписаха с Хонда

Марини и Зарко преподписаха с Хонда

  • 1 сеп 2025 | 19:02
  • 1511
  • 0
В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

  • 1 сеп 2025 | 16:47
  • 4359
  • 0
Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

  • 1 сеп 2025 | 16:29
  • 795
  • 0
Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 999
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 18364
  • 25
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 5681
  • 5
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 205341
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 10235
  • 1
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 10423
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3537
  • 0