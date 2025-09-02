Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс

Най-бързата стратегия в Гран При на Италия в неделя се очаква да е тази само с един бокс, прогнозира доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели. Италианската компания ще осигури на отборите същия състав сликове като миналата година - от С3, които са най-твърдите през С4 и до С5, които са най-меките.

Италианската писта беше преасфалтирана преди 12 месеца и сега се очаква, че със стареенето на асфалта този уикенд предпоставките за грейнниг ще са по-малки, но това едва ли ще се отрази на стратегията на отборите.

Както обикновено, за състезанието предпочитаните гуми ще се средно твърдите и твърдите за по-дългата серия обиколки. На “Монца” в бокса се губи много време спрямо завъртането на една обиколка и затова отборите гледат да намалят спиранията в пита.

Очаква се, че ако не вали, по-високата температура на асфалта ще е фактор при деградацията на гумите и това може да тласне някои пилоти към две спирания в бокса, особено ако имат по-сериозен аванс пред преследвачите си.

