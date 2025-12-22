ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

Ръководството на ЦСКА и организираните привърженици на "армейците" от сектор "Г" обединиха сили в подкрепа на славния голмайстор Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване в клиника в Германия.

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

"От 22 декември до 9 януари клубът и Трибуна Сектор Г се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.



В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.



Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12 и във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop , на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).



Това не е просто тениска.



Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.



Когато сме заедно – сме по-силни!", написаха "червените".