Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 1321
  • 6
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

Ръководството на ЦСКА и организираните привърженици на "армейците" от сектор "Г" обединиха сили в подкрепа на славния голмайстор Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване в клиника в Германия.

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

"От 22 декември до 9 януари клубът и Трибуна Сектор Г се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.

В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.

Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12 и във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop , на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).

Това не е просто тениска.

Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.

Когато сме заедно – сме по-силни!", написаха "червените".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Близо 20 000 лева бяха събрани на турнира в подкрепа на Любо Пенев

Близо 20 000 лева бяха събрани на турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 20:47
  • 1032
  • 2
Марица (Пловдив) се похвали с терена си

Марица (Пловдив) се похвали с терена си

  • 21 дек 2025 | 16:38
  • 1385
  • 2
Мустафа Сангере изгледа мач от Чемпиъншип

Мустафа Сангере изгледа мач от Чемпиъншип

  • 21 дек 2025 | 16:01
  • 4132
  • 3
Кошмара като Каранга в първите си мачове за ЦСКА

Кошмара като Каранга в първите си мачове за ЦСКА

  • 21 дек 2025 | 14:54
  • 2364
  • 4
Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите

Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите

  • 21 дек 2025 | 14:51
  • 2207
  • 4
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 16362
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 566
  • 0
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 2377
  • 5
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 4076
  • 4
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 11839
  • 14
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 8987
  • 15