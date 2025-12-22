Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Бившият капитан на ЦСКА Милен Петков пожела на феновете на "червените" много радости през 2026 г. Някогашният техничар изрази мнение, че отборът от Борисовата градина трябва да се бори винаги за шампионското звание.

"Пожелавам на червена България много радости през новата година! И, разбира се, да се видим на новия стадион. Това е нещо грандиозно и е радващо, че всичко се случва с такива бързи темпове. Покрай клуба се случват много положителни неща.

Отиващата си година не беше от успешните за ЦСКА в спортно-технически план. Това е ЦСКА - трябва да си пръв, трябва да си на върха! Иначе феновете не са доволни, и с право. ЦСКА винаги трябва да се бори за шампионската титла. Христо Янев вдигна отбора, положителните резултати дойдоха, но за момента ЦСКА е далеч от мястото, което винаги преследва", каза бившият национал пред Sportal.bg.