  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер очаква Макларън да са много силни на “Монца”

Леклер очаква Макларън да са много силни на “Монца”

  • 2 сеп 2025 | 11:30
  • 395
  • 0

И двамата пилоти на Ферари отпаднаха от Гран При на Нидерландия, а Шарл Леклер описа състезанието на “Зандвоорт” като “най-лошото за сезона”. В същото време обаче Шарл намекна, че на “Монца” този уикенд Скудерията няма да е толкова назад, колкото беше в Нидерландия.

Леклер спечели Гран При на Италия миналата година, но сега не е толкова оптимистично настроен за шансовете на италианския тим да спечели пред тифозите.

“За нас това беше много, много разочароващ уикенд - обясни Леклер. - Имахме проблеми от първата тренировка до квалификацията, но в състезанието нещата бяха по-добре. Но след паузата не можем да си позволим да се представяме толкова зле в петъчните тренировки, защото това се отразява негативно на целия уикенд.

“На “Зандвоорт” има всичко, което нашата кола мрази що се отнася до конфигурацията на трасето, така че “Монца” ще е по-добро трасе за нас. Но дали можем отново да се целим в победата? Не мисля, защото Макларън ще са невероятни там.

“Но човек никога не трябва да казва никога. Миналата година кой можеше да предположи, че ще се борим за победата на “Монца”?”

Снимки: Gettyimages

