Норис: Трябва да спечеля всички състезания!

Ландо Норис отпадна заради повреда в Гран При на Нидерландия в неделя и след победата си на “Зандвоорт” съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри увеличи аванса си в класирането на 34 точки. До края на сезона има още 9 кръга и Норис ще има трудната задача да догони Оскар.

Ландо вече има записа две състезания без точки - той беше класиран 18-и след удара му с Пиастри в Канада и сега отново записа нула, а Оскар е завършил всички състезания тази година в зоната на точките, като има 7 победи.

“Единственото нещо, което мога да направя сега е да спечеля всички състезания - заяви Норис. - Това ще е трудно, но ще вложа всичко, което мога в това. В квалификацията бях близо до първото място, темпото ми в състезанието беше силно, така че има позитиви след това отпадане.

“Разликите са много малки, съотборникът ми е добър, силен и бърз пилот при всякакви условия и ситуации. Този път обаче аз извадих лош късмет, не е моя грешка, понякога се случва, това е спортът. Това прави ситуацията по-трудна за мен, поставя ме под повече напрежение, но разликата е голяма и няма нужда да се притеснявам.”

