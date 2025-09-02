Популярни
Ударно начало при трансферите на Черно море за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 2 сеп 2025 | 14:27
  • 1045
  • 0
Отборът на Черно море Тича започна ударно селекцията си при чужденците за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Варненци са единственият тим, който може да се похвали с играч, който в момента играе на ЕвроБаскет.

Екипът на “моряците” ще облече гардът на националния отбор на Великобритания Джелани Уотсън-Гейл. 26-годишният баскетболист в момента демонстрира качествата си на първенството на Стария континент, където неговият тим е в група В заедно с домакина Финландия, световния шампион Германия, Швеция, Черна гора и Литва.

През последния сезон 182-сантиметровият англичанин е носил екипа на Славия Прага, където реализира средно по 19 точки на мач, овладява по 3.3 борби, прави по 4.7 асистенции и записва 1.1 откраднати топки.

До този момент на Европейското първенство е изиграл два мача - срещу Германия и Финландия, в които се отчита със средно 5.5 точки и 1 асистенция.

Припомняме ви, че до този момент Черно море Тича обяви три имена от изминалия сезон в елита на българския баскетбол, които ще продължат да бранят името на тима. Това са капитанът Николай Стоянов, крилото Марин Маринов и гардът Михаил Молдов.

Вчера старши треньорът Васил Евтимов събра играчите на първа официална тренировка в зала “Христо Борисов” във Варна, а на 14 септември е и първата контрола на тима срещу новака в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив. Тя ще се изиграе в зала “Сила” при закрити врата.

Снимки: Imago

