  • 20 авг 2025 | 18:14
Черно море Тича се поклони пред капитана си

Два дни след като обявиха оставането на Николай Стоянов в отбора, от Черно море Тича отдадоха дължимото на опитното крило с публикация във Facebook.

“Николай Стоянов – сърцето на Черно море Тича!

Черно море обяви първия си играч за новия сезон в Sesame НБЛ
Черно море обяви първия си играч за новия сезон в Sesame НБЛ

С духа си на боец и любовта към Варна, той е човекът, който обединява отбора и публиката в една кауза – победата!”, написаха в социалната мрежа варненци.

Стоянов бе с основен принос за силното представяне на водения от Васил Евтимов тим през миналия сезон. Той помогна на "моряците" да грабнат Купата на България и да достигнат до финалния плейоф в Sesame НБЛ, където отстъпиха с 1-3 победи пред Рилски спортист.

