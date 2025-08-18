Черно море обяви първия си играч за новия сезон в Sesame НБЛ

Капитанът на Черно море Тича Николай Стоянов остава във варненския клуб. Опитното крило бе с основен принос за силното представяне на водения от Васил Евтимов тим през миналия сезон. Стоянов помогна на "моряците" да грабнат Купата на България и да достигнат до финала в Sesame НБЛ, където отстъпиха с 1-3 победи пред Рилски спортист.

" КАПИТАНЪТ ОСТАВА ВЪВ ВАРНА! Николай Стоянов остава начело на Черно море Тича и през новия сезон в Sesame НБЛ! MVP на Купата на България изигра 37 мача миналия сезон със средни показатели - 13.6 т., 4.9 борби, 2.4 асистенции. Лидер по сърце. Боец на паркета. КАПИТАН по рождение. Варна стои зад теб. Отборът тръгва в битка – и капитанът го води! Нов сезон. Нова енергия. Същата страст.", написаха от тима в профилите си в социалните мрежи, споделяйки и специално видео за 31-годишния баскетболист.

Снимки: Startphoto