Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

  • 20 авг 2025 | 18:48
  • 401
  • 0

Нюкасъл продължава с опитите да привлече Йоан Уиса от Брентфорд, след като е отправил поредна оферта - този път за 35+5 млн. паунда. Според “Атлетик” обаче и тя е била отхвърлена. Предишните предложения бяха за 25 и 35 млн. паунда. Според информации клубът на нападателя се надява да вземе поне 50 млн. паунда.

Самият Уиса е категоричен в желанието си да премине в Нюкасъл, но засега ръководството на Брентфорд не го пуска.

От този евентуален трансфер зависи и евентуалната сделка между Нюкасъл и Ливърпул за Александър Исак, тъй като “свраките” искат първо да си подсигурят негов заместник.

Пазарът в Англия затваря на 1 септември.

