Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

Нападателят на Брентфорд Йоан Уиса поиска от клуба да го продаде в оставащите часове от летния трансферен прозорец. Подобно на Александър Исак, който преди десетина дни използва социалните мрежи, за да изрази желанието си да напусне Нюкасъл, конгоанският национал обвини клуба в неспазени обещания. Именно Нюкасъл отправи две оферти за него, като първата от тях бе са 25 милиона паунда, а втората - за 40 милиона. Брентфорд обаче отхвърли и двете предложение.

"Мълчах през по-голямата част от лятото, но само часове преди края на трансферния прозорец се чувствам длъжен да заявя ясно, че искам да напусна Брентфорд“, написа Уиса. „Вярвам, че клубът неправомерно ми пречи, въпреки поредицата от справедливи оферти през лятото.По-рано това лято проведох открити разговори с висшето ръководство на клуба, включително ключови директори и новия старши треньор. Изразих ясно намерението си да опитам ново предизвикателство. По време на тези разговори аз и моите представители получихме уверението от страна на клуба, че Брентфорд няма да ми пречи, ако бъде получена справедлива оферта. Това беше потвърдено и писмено. Въз основа на това се стремях да намеря нов клуб, като информирах Брентфорд с пълна прозрачност на всяка стъпка.

Получих официално предложение от друг клуб от Висшата лига и съобщих, че искам да се присъединя към него. От всичките ми разговори с Брентфорд останах с впечатлението, че е постигнато взаимно споразумение за раздяла.

И все пак, с изтичането на преговорния прозорец, клубът значително промени позицията си, противоречейки на това, за което се бяхме договорили. Това ме постави в трудна и разочароваща ситуация. Обещанието, че мога да напусна това лято, не беше изпълнено. Тъжно ми е да пиша това и запазвам пълното си уважение към клуба и неговите фенове

Искам да заявя ясно, че не съм действал непрофесионално, нито пък искам да напусна Брентфорд при лоши условия. През цялото време бях прозрачен в позицията си. Продължих да общувам открито с клуба и да се държа по начин, който отразява моите ценности както като футболист, така и като човек.

Продължавам да се надявам, че все още може да се намери справедливо и разумно решение преди края на трансферния прозорец. Междувременно трябва да направя това, което смятам за правилно за кариерата и семейството си, и да настоявам Брентфорд да спази обещанието си да ме пусне в нов клуб и на справедлива цена.

Това, че ще бъда принуден да остана след това лято, само ще опетни четири прекрасни години в този невероятен клуб и затова моля собствениците и директорите на Брентфорд сега да спазят обещанието си и да ме пуснат в последните часове на трансферния прозорец”, написа Уиса.