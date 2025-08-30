Има сделка: Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

Нападателят на Челси Николас Джаксън отива в Байерн (Мюнхен) като преотстъпен до края на сезона с опция за постоянен трансфер, съобщи “Скай Спорт Германия”. Очаква се футболистът да кацне в баварската столица още този следобед.

Само за наема Челси ще получи гарантирани 15 млн. евро, а допълнителни 7,5 млн. могат да бъдат добавени при изпълнението на определени условия. Това прави нетипично високата за наем сума от 22,5 млн. евро. Ако пък Байерн реши да го откупи, ще трябва да плати сума от порядъка на 80-83,5 млн. евро според различните източници.

Това лято трансферът на Джаксън в Байерн вече пропадна, а за виновник беше посочен един от агентите. Сега обаче всичко изглежда сигурно.

За последно нападателят игра за Челси на Световното клубно първенство, след което мениджърът Енцо Мареска се отказа от него.

За лондончани националът на Сенегал игра в продължение на два сезона. В тях той вкара 30 гола и асистира за 12 други в 81 двубоя.