  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Футболистите на България се срещнаха с деца от Летния курс към НХА

Футболистите на България се срещнаха с деца от Летния курс към НХА

  • 1 сеп 2025 | 13:47
  • 487
  • 0
Футболистите на България се срещнаха с деца от Летния курс към НХА

По-рано днес футболистите от националния отбор на България се срещнаха на базата в Бояна с деца от Летния курс към Националната художествена академия (НХА), които подариха на играчите портрети, нарисувани специално за тях, информираха от БФС.

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Малчуганите пожелаха успех на “лъвовете” в предстоящите световни квалификации с Испания (4 септември) и Грузия (7 септември), а от своя страна играчите на Илиан Илиев ги зарадваха със снимки, автографи и артикули на националния отбор

Целият проект е съвместна инициатива на Фенклуба на българските национални отбори по футбол и Лятната академия към НХА, в която участват ученици на възраст между 9 и 13 г.

