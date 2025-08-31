Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

  • 31 авг 2025 | 15:20
  • 1262
  • 0
Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън посреща Манчестър Сити в един от най-интересните мачове на третия кръг в Премиър лийг. “Гражданите” започнаха сезона с победа над Уулвърхамптън, но след това допуснаха домакинско поражение от Тотнъм, което върна горчиви спомени от колебливите представяния през миналата кампания. От своя страна “чайките”, които са един от най-добре представящите се тимове в Англия в последните няколко сезона, също не записаха мечтан старт след поражение от Евертън и домакинско равенство с Фулъм, така че днес и двата отбора ще искат да се върнат на победния път, което внася и допълнителна нотка на напрежение в срещата.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола дава първи старт на Родри след контузията в коляното, която го извади от игра за по-голямата част от предходната кампания. Джеймс Трафорд пък запазва мястото си на вратата на тима. Матеус Нунес заменя на десния бек Рико Люис, а Бернардо Силва ще играе на мястото на Райън Шерки. Раян Айт-Нури, който имаше здравословни проблеми, все пак започва срещата. Фил Фоудън, който има едва 16 минути игрово време до момента през сезона, отново е извън групата на тима.

Наставникът на Брайтън Фабиан Хюрцелер прави три промени в своя тим в сравненеи с тези, които загубиха от “карамелите” преди седмица. Диего Гомес, Джоел Велтман и Джак Хиншълууд стартират от първата минута на местата на Яси Аяри, Матс Вийфер и Мат О’Райли. Жоржиньо Рутер пък се завръща след травма, но сяда на пейката.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер излиза за нов разгром

Интер излиза за нов разгром

  • 31 авг 2025 | 09:56
  • 1254
  • 0
Ювентус търси втора поредна победа

Ювентус търси втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:42
  • 1053
  • 1
Барселона излиза трета поредна победа

Барселона излиза трета поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:27
  • 3549
  • 6
Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

  • 31 авг 2025 | 09:11
  • 1421
  • 0
Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

  • 31 авг 2025 | 08:34
  • 7164
  • 29
Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

  • 31 авг 2025 | 07:18
  • 3690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 26824
  • 41
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 16538
  • 58
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 3570
  • 4
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 14822
  • 104
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 9649
  • 11