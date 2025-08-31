Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън посреща Манчестър Сити в един от най-интересните мачове на третия кръг в Премиър лийг. “Гражданите” започнаха сезона с победа над Уулвърхамптън, но след това допуснаха домакинско поражение от Тотнъм, което върна горчиви спомени от колебливите представяния през миналата кампания. От своя страна “чайките”, които са един от най-добре представящите се тимове в Англия в последните няколко сезона, също не записаха мечтан старт след поражение от Евертън и домакинско равенство с Фулъм, така че днес и двата отбора ще искат да се върнат на победния път, което внася и допълнителна нотка на напрежение в срещата.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола дава първи старт на Родри след контузията в коляното, която го извади от игра за по-голямата част от предходната кампания. Джеймс Трафорд пък запазва мястото си на вратата на тима. Матеус Нунес заменя на десния бек Рико Люис, а Бернардо Силва ще играе на мястото на Райън Шерки. Раян Айт-Нури, който имаше здравословни проблеми, все пак започва срещата. Фил Фоудън, който има едва 16 минути игрово време до момента през сезона, отново е извън групата на тима.

Your City side to take on Brighton 🩵



XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Stones, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), Bobb, Rejinders, Marmoush, Haaland



SUBS | Ederson, Dias, Ake, Doku, Nico, Gundogan, Akanji, O'Reilly, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/rMrRkCANr6 — Manchester City (@ManCity) August 31, 2025

Наставникът на Брайтън Фабиан Хюрцелер прави три промени в своя тим в сравненеи с тези, които загубиха от “карамелите” преди седмица. Диего Гомес, Джоел Велтман и Джак Хиншълууд стартират от първата минута на местата на Яси Аяри, Матс Вийфер и Мат О’Райли. Жоржиньо Рутер пък се завръща след травма, но сяда на пейката.

Снимки: Gettyimages