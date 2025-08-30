Популярни
Гарначо вече е играч на Челси

  30 авг 2025
Очакваният трансфер на Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед в Челси вече е факт. По-рано днес той беше на “Стамфорд Бридж” и изгледа от трибуните победата на “сините” над Фулъм. По-късно през деня двата клуба потвърдиха трансфера.

Челси ще плати 40 милиона лири за 21-годишния аржентинец, който подписа 7-годишен договор с новия си клуб. Крилото е деветото ново попълнение на клуба за това лято. “Червените дяволи” оценяваха Гарначо на 50 милиона, а първата оферта на “сините” бе за 25 милиона. В крайна сметка двата клуба се споразумяха за 40 милиона.

Това е най-голямата продажба на Манчестър Юнайтед от пет години насам и четвъртата най-голяма в историята на клуба. В договора има и клауза от 10 процента при бъдеща продажба. Гарначо искаше да напусне “Олд Трафорд” от края на миналия сезон, когато бе оставен резерва във финала за Лига Европа. След като се появи интересът на Челси, неговото желание беше да заиграе на “Стамфорд Бридж” и отказа предложения от други клубове.

Снимки: Imago

