  • 1 сеп 2025 | 17:06
  • 655
  • 0
Дунав взе крило от Септември (София)

Втородивизионният Дунав (Русе) ще вземе под наем до края на сезона крилото на Септември (София) Борислав Маринов, съобщиха от столичния клуб.

Дунав (Русе) се раздели с халф, привлечен по-рано през лятото
Дунав (Русе) се раздели с халф, привлечен по-рано през лятото

Роденият през 2005-а година юношески и младежки национал на България в момента не намира много място в първия тим на септемврийци и ръководството реши да му даде повече възможности за игрова практика.

Младият софиянец играе като ляво крило, но може да се справя силно и зад гърба на централния нападател. По-рано днес дунавци се разделиха с Виктор Василев, който играе на същата позиция.

От началото на този сезон Маринов взе участие в шест от седемте мача на Септември, но започна като титуляр единствено при поражението с 0:5 от Лудогорец и не игра повече от 60 минути в нито една от тези срещи.

