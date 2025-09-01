Дунав взе крило от Септември (София)

Втородивизионният Дунав (Русе) ще вземе под наем до края на сезона крилото на Септември (София) Борислав Маринов, съобщиха от столичния клуб.
Роденият през 2005-а година юношески и младежки национал на България в момента не намира много място в първия тим на септемврийци и ръководството реши да му даде повече възможности за игрова практика.
Младият софиянец играе като ляво крило, но може да се справя силно и зад гърба на централния нападател. По-рано днес дунавци се разделиха с Виктор Василев, който играе на същата позиция.
От началото на този сезон Маринов взе участие в шест от седемте мача на Септември, но започна като титуляр единствено при поражението с 0:5 от Лудогорец и не игра повече от 60 минути в нито една от тези срещи.