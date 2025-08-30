Популярни
Героят за Септември: Опитвам се да давам най-доброто от себе си на терена

  • 30 авг 2025 | 00:17
  • 230
  • 0

Героят за Септември - Николас Фонтейн, който отбеляза победния гол срещу Локомотив (София), не скри радостта си от дебютното си попадение. Офанзивният футболист влезе от резервната скамейка в 76-ата минута и само 60 секунди по-късно се разписа.

"Не мога да кажа, че съм герой. Опитвам се да давам най-доброто от себе си на терена. Играхме срещу силен съперник, бяхме солидни и мисля, че заслужавахме трите точки. Беше важно за нас да спечелим днес.

Септември надви десетима от Локо (София) и изпрати ЦСКА на дъното в efbet Лига
Бях във втора дивизия на Белгия. Справях се добре там, но исках да играя в първа дивизия. Септември дойде с оферта, разговаряхме за проекта и на мен много ми хареса.

Белчев: Постигнахме победата с колективна игра
Белчев: Постигнахме победата с колективна игра

Всички в отбора са много добри. Чувствам се като у дома си, много ми е комфортно тук", заяви Фонтейн.

