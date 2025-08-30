Популярни
Генчев: Във всеки мач допускаме едни и същи грешки

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев сподели първите си впечатления след поражението на тима с 0:1 от Септември (София) в двубой от седмия кръг на efbet Лига.

"Имаше всички предпоставки да спечелим, но футболът е игра на грешки. Имахме доста ситуации да вкараме гол. С едно положение отборът на Септември ни вкара гол. Имаме доста работа. Сега трябва да чакаме две седмици до следващия мач. В доста неприятен момент останахме с човек по-малко.

Надявам се да не е тежка контузията на Аралица. Много е важно да се възстанови бързо. Във всеки мач допускаме едни и същи грешки в защита. В атака също можем много повече", заяви Генчев.

