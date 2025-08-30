Дунав се завърна към победите и отново доближи върха

Дунав спечели гостуването си на дублиращия отбор на Лудогорец от шестия кръг на Втора лига. "Драконите" се наложиха с 3:1, като по този начин записаха четвърта победа от началото на сезона и се доближиха на две точки от лидера в класирането Фратрия.

Кристиян Бойчев откри резултата в 38-мата минута, а в самото начало на второто полувреме Хюсеин Кельовлуев (46') удвои преднината на своя тим. В заключителните минути на срещата русенци оформиха класиката, но все пак в оставащото време до края на двубоя "орлите" стигнаха до почетно попадение.

Три "двойки" в четири мача

В следващия кръг Дунав приема Беласица, а за разградчани, които са в серия от четири поредни загуби, предстои тежко гостуване на лидера Фратрия.