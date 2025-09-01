Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов критикува остро Андреа Кими Антонели заради нескопосания му опит да изпревари Шарл Леклер в 53 обиколка от Гран При на Нидерландия вчера.

Шарл се върна на пистата с нови гуми след бокса, те не бяха достатъчно добре загрети, но той беше пред Антонели и зае състезателната траектория в завой №3, когато италианецът опита атака от вътрешната страна на обратния завой, колата му недозави и той се удари в Леклер. Пилотът на Ферари отпадна, след като се завъртя, а Антонели се добра до бокса със спукана гума, върна се в състезанието и завърши 16-и с 15 секунди наказания.

„Много слабо изпълнение. Атака, която може да се види във Формула 4 или Формула 3 от пилот, който просто няма опит – коментира Вилньов. – Антонели просто не изчисли какво трябва да стане. Когато си във Формула 1 правиш грешки, когато караш на лимита на възможностите на колата. Но това тук беше различно. Той просто не прецени правилно ситуацията. Не трябваше да прави това. Може би Формула 1 е твърде трудна за Антонели.“

