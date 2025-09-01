Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“

Люис Хамилтън не успя да завърши Гран При на Нидерландия вчера заради катастрофа, но с това лошите новини за 7-кратния световен шампион не приключиха. 7-кратният световен шампион допусна нехарактерна за него грешка на завой №3 в 23 обиколка на състезанието и отпадна, а по-късно получи наказание за старта на „Монца“ тази седмица.
Оказа се, че Хамилтън не е намалил достатъчно скоростта си при жълти флагове в обиколката си към стартовата решетка, а освен това не е намалил достатъчно и на влизането по алеята към боксовете. Всичко това се е случило преди старта на Гран При на Нидерландия, но резултатите от разследването бяха обявени след финала.
Наказанието е преместване с 5 места назад на стартовата решетка за Гран При на Италия на „Монца“ и 2 наказателни точки към суперлиценза на Хамилтън. Все пак, ако Ферари разполага със силен автомобил за домашния си старт, то изпреварванията на „Монца“ са много по-лесни в сравнение със „Зандвоорт“ и Хамилтън ще може да си пробие път напред.
Снимки: Gettyimages