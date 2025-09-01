Слот: Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори след успеха на водения от него отбор с минималното 1:0 срещу тима на Арсенал в срещата от третия кръг на английската Премиър лийг.

“Когато играеш с екипа на Ливърпул, най-вече получаваш похвали, а понякога може би и малко критики, което не е лошо. Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал, с цялата им атакуваща заплаха. Мисля, че те си помислиха: „Уау, справихме се добре“, а после погледнаха голлинията и видяха Езе и Йодегор да се приближават! Но и срещу тях играха добре. Така че, много добър мач. Мисля, че Върджил ван Дайк вече беше страхотен срещу Нюкасъл, а той и останалите също бяха много добри”, каза Слот.