Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал

Слот: Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал

  • 1 сеп 2025 | 07:45
  • 1548
  • 2

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори след успеха на водения от него отбор с минималното 1:0 срещу тима на Арсенал в срещата от третия кръг на английската Премиър лийг.

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

“Когато играеш с екипа на Ливърпул, най-вече получаваш похвали, а понякога може би и малко критики, което не е лошо. Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал, с цялата им атакуваща заплаха. Мисля, че те си помислиха: „Уау, справихме се добре“, а после погледнаха голлинията и видяха Езе и Йодегор да се приближават! Но и срещу тях играха добре. Така че, много добър мач. Мисля, че Върджил ван Дайк вече беше страхотен срещу Нюкасъл, а той и останалите също бяха много добри”, каза Слот.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Щастлива развръзка за Екитике! Влиза на мястото на контузен в националния

Щастлива развръзка за Екитике! Влиза на мястото на контузен в националния

  • 1 сеп 2025 | 01:56
  • 3685
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 39991
  • 263
Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 2456
  • 0
Десетима от Марсилия рухнаха в края в дербито с Лион

Десетима от Марсилия рухнаха в края в дербито с Лион

  • 1 сеп 2025 | 00:15
  • 2446
  • 0
Лацио се развихри срещу Верона за първа победа за сезона

Лацио се развихри срещу Верона за първа победа за сезона

  • 31 авг 2025 | 23:58
  • 2212
  • 1
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 29952
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 23:22
  • 49890
  • 122
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 166426
  • 503
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 3083
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 39991
  • 263
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 29952
  • 14
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 54888
  • 112