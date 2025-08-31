Ливърпул 0:0 Арсенал, контузия на Салиба

Ливърпул и Арсенал играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в големия мач от третия кръг на Премиър лийг. Двата обора започнаха с по две победи, като “топчиите” все още не са допуснали гол. Последният успех на Арсенал на този стадион датира от 2012 година. Лондончани обаче нямат загуба в последните шест двубоя с Ливърпул.

Слот е направил една промяна в сравнение с мача с Нюкасъл. Алексис Мак Алистър се завръща в халфовата линия, заменяйки Къртис Джоунс. Изглежда Доминик Собослай отново ще действа като десен бек, след като Конър Брадли и Джо Гомес са на пейката, а Фримпонг още лекува контузия.

Микел Артета е извършил две корекции. Габриел Мартинели и Микел Мерино започват като титуляри за сметка на Букайо Сака и Мартин Йодегор, които получиха контузии в мача с Лийдс. Норвежецът все е пак е на пейката. Там е и новото попълнение Еберечи Езе.

Още в началото стълбът в отбраната на Арсенал Уилям Салиба получи контузия и бе заменен новото попълнение Кристиан Москера.

Ливърпул владееше повече топката в началото. В 13-тата минута Гакпо напредна отляво, влезе навътре и стреля в близкия ъгъл, но встрани. Това бе и първият изстрел към една от двете врати. Арсенал допускаше доста грешки в първите минути при изнасянето на топката, но домакините не се възползваха от тях.

