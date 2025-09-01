В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

В Макларън поеха отговорност за отпадането на Ландо Норис вчера в Гран При на Нидерландия, като уточнението е, че задвижващата система на Мерцедес не носи вина за спирането на британеца.

Късно в неделя вечер тим шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че проблемът в колата на Норис е бил „свързан със шасито“. Първоначално се смяташе, че повредата е в двигателя, но след това от тима коригираха тази информация.

Норис съобщи по радиото, че в кокпита му се е появил дим, а след това обясни, че двигателят се е изключил. В интерес на истината, този сезон Мерцедес имаше поредица проблеми със задвижващите системи, но в Макларън успяха да се опазят от тях.

„Установихме какъв е проблемът, свързан със шасито, но ние ще прегледаме всичко преди да стартираме на „Монца“ – обясни Стела. – Това е първият технически проблем за тима след дълга поредица от състезания без притеснения.“

Надеждността дълго време беше една от силните страни на Макларън и тази рядка повреда може да струва много скъпо на Ландо Норис.

По-късно Стела допълни, че причината за отпадането на Норис не е потвърдена на 100 процента, но се предполага, че става въпрос за претоварване на задвижващата система, като не е изключена възможността и да става въпрос за чисто механично претоварване на агрегатите след удар в пистата при компресия в хода на състезанието.

