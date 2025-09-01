Исак Хаджар счупи купата, която получи на подиума

Вчера на „Зандвоорт“ Исак Хаджар допусна само една грешка – счупи ръчно изработения трофей, който получи за третото си място в Гран При на Нидерландия. За Хаджар това е първи подиум в кариерата му във Формула 1 и на 20 години той стана най-младият френски пилот, стигал да топ 3 в състезание от световния шампионат.

Инцидентът е станал по време на общите снимки на Хаджар с екипа на Рейсинг Булс, където въпреки че Исак е поставил купата внимателно на земята, тя все пак се е счупила.

Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“

Цената на керамичните трофеи, с които бяха наградени първите трима при пилотите и победителят при конструкторите все още не е обявена, но се знае, че са ръчно изработени и боядисани на ръка от майсторите на Royal Delft.

За награждаването са били изработени четири купи, като има и една резервна, но тя все още не е боядисана, като най-вероятно Хаджар ще получи тази купа.

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

През 2023 година Ландо Норис счупи купата на Макс Верстапен на подиума в Унгария и по-късно Макс получи нова, изработена от доставчика на трофеи за Гран При на Унгария.

Снимки: Gettyimages