Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Исак Хаджар счупи купата, която получи на подиума

Исак Хаджар счупи купата, която получи на подиума

  • 1 сеп 2025 | 09:55
  • 422
  • 1

Вчера на „Зандвоорт“ Исак Хаджар допусна само една грешка – счупи ръчно изработения трофей, който получи за третото си място в Гран При на Нидерландия. За Хаджар това е първи подиум в кариерата му във Формула 1 и на 20 години той стана най-младият френски пилот, стигал да топ 3 в състезание от световния шампионат.

Инцидентът е станал по време на общите снимки на Хаджар с екипа на Рейсинг Булс, където въпреки че Исак е поставил купата внимателно на земята, тя все пак се е счупила.

Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“
Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“

Цената на керамичните трофеи, с които бяха наградени първите трима при пилотите и победителят при конструкторите все още не е обявена, но се знае, че са ръчно изработени и боядисани на ръка от майсторите на Royal Delft.

За награждаването са били изработени четири купи, като има и една резервна, но тя все още не е боядисана, като най-вероятно Хаджар ще получи тази купа.

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум
Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

През 2023 година Ландо Норис счупи купата на Макс Верстапен на подиума в Унгария и по-късно Макс получи нова, изработена от доставчика на трофеи за Гран При на Унгария.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“

Люис Хамилтън си тръгна със солидно наказание от „Зандвоорт“

  • 1 сеп 2025 | 09:21
  • 881
  • 0
Николай Грязин завърши трети в WRC2, Солберг е на една победа от титлата

Николай Грязин завърши трети в WRC2, Солберг е на една победа от титлата

  • 31 авг 2025 | 22:28
  • 1509
  • 0
Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

  • 31 авг 2025 | 22:01
  • 1939
  • 0
Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

  • 31 авг 2025 | 22:00
  • 792
  • 0
Ландо Норис: Боли ме, но ще продължа да се боря!

Ландо Норис: Боли ме, но ще продължа да се боря!

  • 31 авг 2025 | 18:34
  • 2572
  • 1
Андреа Стела: Радост и болка едновременно

Андреа Стела: Радост и болка едновременно

  • 31 авг 2025 | 18:22
  • 1316
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2505
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 8429
  • 4
Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

  • 1 сеп 2025 | 09:34
  • 6633
  • 1
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 2365
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5218
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 46081
  • 272