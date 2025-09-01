Популярни
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 14:50
  • 1576
  • 0

Ден 6 на ЕвроБаскет продължава днес с шест вълнуващи мача, които ще се изиграят във Финландия и Латвия.

Първата среща за деня вече стартира. В мач от Група В Швеция се изправя срещу Черна гора. В сблъсък от Група А Естония мери сили с Турция.

В 16:30 часа Германия среща Великобритания, а от 18:00 часа един срещу друг застават отборите на Португалия и Латвия.

Денят завършва с още два мача - от 20:30 часа ще се надиграват Финландия и Литва, а последният мач е между Сърбия и Чехия с начален час 21:15 ч.

Снимки: Imago

