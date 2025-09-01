Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

Латвия надигра категорично Португалия със 78:62 в Рига в среща от Група А на Европейското първенство. Ключова за победата на съдомакина на шампионата се оказа втората четвърт, в която Кристапс Порзингис и компания отнесоха противника си с 27:7. Иберийците изиграха далеч по-силно второ полувреме, но не успяха да сторят нещо повече от това да направят поражението си малко по-почетно.

За Латвия това бе втора победа в турнира, като тимът е и с две загуби. Португалците пък остават с една победа, която взеха още в първата си среща с Чехия.

Именно Порзингис създаде най-много проблеми на португалците днес, отбелязвайки 21 точки, включително 5 тройки. Той добави към тях 9 борби, 3 асистенции 1 блокиран изстрел. Роландс Смитс се отличи с 15 точки и 7 борби, а Давис Бертанс записа 14 точки и 6 борби за Латвия.

Рафаел Лишбоа реализира 17 точки за Португалия, като направи и 4 асистенции, а Неемиас Кета вкара днес 16 точки и грабна 7 борби.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА