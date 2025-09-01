Популярни
»

Гледай на живо

Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шенгюн блести и пише история, Турция с поредна победа

Шенгюн блести и пише история, Турция с поредна победа

  • 1 сеп 2025 | 16:57
  • 340
  • 0
Шенгюн блести и пише история, Турция с поредна победа

Турция вече е с 4 победи от 4 мача в Група А на ЕвроБаскет 2025. Играчите на Ергин Атаман се разправиха с Естония с 84:64 в Рига. Така естонците остават със само един успех в групата, като натрупаха вече 4 поражения.

Турците взеха убедително първата четвърт с 25:13 и след първото полувреме имаха аванс от 19 точки. През второто полувреме естонците бяха по-равностойни, но не съумяха да притиснат по-сериозно съперника си.

Алперен Шенгюн направи пореден силен мач за Турция. Центърът на Хюстън Рокетс записа 21 точки, 8 борби и 5 асистенции. Дабъл-дабъл с 14 точки и 10 борби пък направи Ерджан Османи, а Адем Бона и Джеди Осман добавиха съответно 12 и 11 точки за победителите.

Шенгюн стана първият играч в последните 30 години с 20+ точки, 5+ борби и 5+ асистенции в три поредни мача от европейско първенство.

За Естония Кристиан Куламае вкара 16 точки, а Крегор Хермет завърши с 12.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Страхотен Вучевич поведе Черна гора към първа победа на ЕвроБаскет 2025

Страхотен Вучевич поведе Черна гора към първа победа на ЕвроБаскет 2025

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 470
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, Германия се подиграва с Валикобритания

Ден 6 на ЕвроБаскет, Германия се подиграва с Валикобритания

  • 1 сеп 2025 | 17:55
  • 4258
  • 0
Още един проблем за Сърбия - Йокич тренира с бинтована ръка

Още един проблем за Сърбия - Йокич тренира с бинтована ръка

  • 1 сеп 2025 | 15:26
  • 874
  • 0
Феновете на Сърбия с хубав жест към "орлите" след контузията на Богданович

Феновете на Сърбия с хубав жест към "орлите" след контузията на Богданович

  • 1 сеп 2025 | 14:49
  • 389
  • 0
Фенербахче намери заместник на Гудурич, еврошампионът на крачка от договор с гард от НБА

Фенербахче намери заместник на Гудурич, еврошампионът на крачка от договор с гард от НБА

  • 1 сеп 2025 | 14:29
  • 588
  • 0
Локомотив Пловдив започна подготовка за новия сезон

Локомотив Пловдив започна подготовка за новия сезон

  • 1 сеп 2025 | 12:13
  • 845
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93476
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 4745
  • 6
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 17969
  • 20
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 14858
  • 1
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 28854
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, Германия се подиграва с Валикобритания

Ден 6 на ЕвроБаскет, Германия се подиграва с Валикобритания

  • 1 сеп 2025 | 17:55
  • 4258
  • 0