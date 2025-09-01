Шенгюн блести и пише история, Турция с поредна победа

Турция вече е с 4 победи от 4 мача в Група А на ЕвроБаскет 2025. Играчите на Ергин Атаман се разправиха с Естония с 84:64 в Рига. Така естонците остават със само един успех в групата, като натрупаха вече 4 поражения.

Турците взеха убедително първата четвърт с 25:13 и след първото полувреме имаха аванс от 19 точки. През второто полувреме естонците бяха по-равностойни, но не съумяха да притиснат по-сериозно съперника си.

Алперен Шенгюн направи пореден силен мач за Турция. Центърът на Хюстън Рокетс записа 21 точки, 8 борби и 5 асистенции. Дабъл-дабъл с 14 точки и 10 борби пък направи Ерджан Османи, а Адем Бона и Джеди Осман добавиха съответно 12 и 11 точки за победителите.

Шенгюн стана първият играч в последните 30 години с 20+ точки, 5+ борби и 5+ асистенции в три поредни мача от европейско първенство.

За Естония Кристиан Куламае вкара 16 точки, а Крегор Хермет завърши с 12.

