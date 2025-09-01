Популярни
  Страхотен Вучевич поведе Черна гора към първа победа на ЕвроБаскет

Страхотен Вучевич поведе Черна гора към първа победа на ЕвроБаскет

  • 1 сеп 2025 | 15:44
Черна гора взе първа победа на ЕвроБаскет 2025. В среща от Група В в Тампере черногорците излъгаха с 87:81 Швеция.

Никола Вучевич и компания прекършиха скандинавците след силна последна четвърт, която взеха с 23:16. В заключителните минути Черна гора излезе с едни гърди напред в резултата, а шведите нямаха отговор и трябваше да се примирят с третото си поражение в групата. Със същия брой загуби е и Черна гора.

Черна гора имаше 6 точки аванс след края на първото полувреме, но тази разлика бе заличена преди последните 10 минути след 31:24 за Швеция в третия период преди играчите на Бошко Радович да се преборят за победата.

Именно опитният център на Чикаго Булс Вучевич бе над всички днес с 23 точки, 15 борби и 4 асистенции, към които добави още 2 откраднати топки и 3 чадъра. Игор Дробнях вкара 15 точки, а четирима играчи на Черна гора завършиха срещата с по 10 точки.

Пеле Ларсон направи много силен мач за шведите с 28 точки, 7 борби и 4 асистенции, но не срещна достатъчно сериозна подкрепа от съотборниците си. 11 точки за черногорците реализираха Бара Нджие и Симон Биргандер.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Imago

