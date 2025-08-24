Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Ерик тен Хаг: Трябва да останем спокойни

Ерик тен Хаг: Трябва да останем спокойни

  • 24 авг 2025 | 14:28
  • 225
  • 0

Треньорът Ерик тен Хаг беше разочарован, след като новият му отбор Байер (Леверкузен) загуби дебюта си в Бундеслигата от Хофенхайм с 1:2, като заяви, че предстои "много работа".

"Трябва да останем спокойни, да продължим да работим и да използваме всеки ден", каза нидерландецът след загубата.

Капитанът Роберт Андрих заяви, че не може да се сети за много възможности за Хофенхайм в мача, "но не се сещам и за много за нас, така че не беше достатъчно за победата днес".

Тен Хаг наследи на поста Чаби Алонсо, а отборът бе напуснат и от много играчи, сред които Флориан Вирц, Йонатан Та, Гранит Джака, Джереми Фримпонг и Лукаш Храдецки.

Всички те помогнаха на тима от Леверкузен да спечели дубъл в Германия през 2024, без да допусне нито една загуба, а миналия сезон отборът стана втори.

Тен Хаг започна престоя си в Байер с победа с 4:0 над Зоненхоф Гросаспах за Купата на Германия, но не успя да повтори успеха и в първенството.

"Разбира се, че не сме там, където искаме да бъдем, но докато работим здраво, ще постигнем това. Ще дадем всичко, за да се подобрим и да изчистим грешките, които направихме днес", обеща защитникът Джарел Куанса. Той направи дебют за отбора, заедно с Ернест Поку, Кристиан Кофан и Клаудио Ечевери. Байер (Леверкузен) вече е съсредоточен върху мача срещу Вердер (Бремен) следващия уикенд.

Снимки: Gettyimages

