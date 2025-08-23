Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Тежък фалстарт за Тен Хаг и Леверкузен в Бундеслигата

Тежък фалстарт за Тен Хаг и Леверкузен в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 18:29
  • 448
  • 0
Тежък фалстарт за Тен Хаг и Леверкузен в Бундеслигата

Ерата “Ерик тен Хаг” в Байер (Леверкузен) започна по най-лошия възможен в Бундеслигата. Нидерландският треньор, който наследи Чаби Алонсо, стартира със загуба 1:2 в домакинството си на Хофенхайм в мача от 1-вия кръг на германския елит. Въпреки че “аспирините” поведоха, след това те демонстрираха доста слаба игра и допуснаха обрат. Личеше си, че на тима много липсват напусналите звезди Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Йонатан Та и Гранит Джака.

Като титуляри за отбора на Тен Хаг започнаха три от новите попълнения - Марк Флекен на вратата, Джаръл Куанса и Ибрахим Маза.

Още във 2-рата минута гостите можеха да открият резултата. Фисник Аслани получи добра топката в наказателното поле и веднага стреля, но за негово нещастие топката удари левия страничен стълб на Флекен. “Аспирините” обаче бързо отговориха на предизвикателството и четири минути по-късно успяха да поведат. Алехандро Грималдо центрира чудесно от пряк свободен удар, а взетият от Ливърпул Куанса с глава вкара още в дебюта си за Леверкузен - 1:0. Веднага след попадението 22-годишният англичанин почете Диого Жота и се израдва по типичния за трагично загиналия португалец начин.

Хофе обаче сравнително бързо успя да реагира и изравни в 25-ата минута. Тогава Базумана Туре намери в наказателното поле активния Аслани, който с бомбен изстрел под гредата не остави шансове на Флекен - 1:1. Петнадесет минути по-късно тимът от Зинсхайм можеше да осъществи пълен обрат след много лошо връщане на Алейш Гарсия, но Туре все пак не успя да се възползва. В 44-ата минута пък Пиеро Инкапие бе близо до това да върне аванса на Леверкузен, но Оливер Бауман показа страхотен рефлекс и отрази удара му с глава. След това пък Флекен трябваше да се намесва след нов опасен изстрел на много активния Туре.

Втората част започна ужасно за Леверкузен, които инкасираха второ попадение в 52-рата минута. Новото попълнение на Хофенхайм от Кьолн Тим Лемперле стреля от дистанция и изненада Флекен, който нямаше отговор - 1:2. Разбира се, Леверкузен веднага опита натиск, но се затрудняваше да създава чисти положения. В 78-ата минута Нейтън Тела бе близо до изравнителен гол, но ударът ми мина с малко встрани. Не помогна и включването на взетия от Манчестър Сити Клаудио Ечевери. В последната минута от даденото продължение Инкапие имаше шанс да изравни, но стреля много неточно над вратата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

  • 23 авг 2025 | 13:54
  • 1513
  • 0
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26245
  • 98
Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

  • 23 авг 2025 | 13:07
  • 2047
  • 1
Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

  • 23 авг 2025 | 08:40
  • 5494
  • 11
Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

  • 23 авг 2025 | 08:07
  • 2370
  • 0
Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

  • 23 авг 2025 | 07:58
  • 4188
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 12559
  • 79
Илия Груев титуляр срещу Арсенал

Илия Груев титуляр срещу Арсенал

  • 23 авг 2025 | 18:28
  • 529
  • 0
11-те на Монтана и Септември (София)

11-те на Монтана и Септември (София)

  • 23 авг 2025 | 17:55
  • 1255
  • 3
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 24390
  • 21
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26245
  • 98
Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

  • 23 авг 2025 | 18:00
  • 7490
  • 2