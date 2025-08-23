Тежък фалстарт за Тен Хаг и Леверкузен в Бундеслигата

Ерата “Ерик тен Хаг” в Байер (Леверкузен) започна по най-лошия възможен в Бундеслигата. Нидерландският треньор, който наследи Чаби Алонсо, стартира със загуба 1:2 в домакинството си на Хофенхайм в мача от 1-вия кръг на германския елит. Въпреки че “аспирините” поведоха, след това те демонстрираха доста слаба игра и допуснаха обрат. Личеше си, че на тима много липсват напусналите звезди Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Йонатан Та и Гранит Джака.
Като титуляри за отбора на Тен Хаг започнаха три от новите попълнения - Марк Флекен на вратата, Джаръл Куанса и Ибрахим Маза.
Още във 2-рата минута гостите можеха да открият резултата. Фисник Аслани получи добра топката в наказателното поле и веднага стреля, но за негово нещастие топката удари левия страничен стълб на Флекен. “Аспирините” обаче бързо отговориха на предизвикателството и четири минути по-късно успяха да поведат. Алехандро Грималдо центрира чудесно от пряк свободен удар, а взетият от Ливърпул Куанса с глава вкара още в дебюта си за Леверкузен - 1:0. Веднага след попадението 22-годишният англичанин почете Диого Жота и се израдва по типичния за трагично загиналия португалец начин.
Хофе обаче сравнително бързо успя да реагира и изравни в 25-ата минута. Тогава Базумана Туре намери в наказателното поле активния Аслани, който с бомбен изстрел под гредата не остави шансове на Флекен - 1:1. Петнадесет минути по-късно тимът от Зинсхайм можеше да осъществи пълен обрат след много лошо връщане на Алейш Гарсия, но Туре все пак не успя да се възползва. В 44-ата минута пък Пиеро Инкапие бе близо до това да върне аванса на Леверкузен, но Оливер Бауман показа страхотен рефлекс и отрази удара му с глава. След това пък Флекен трябваше да се намесва след нов опасен изстрел на много активния Туре.
Втората част започна ужасно за Леверкузен, които инкасираха второ попадение в 52-рата минута. Новото попълнение на Хофенхайм от Кьолн Тим Лемперле стреля от дистанция и изненада Флекен, който нямаше отговор - 1:2. Разбира се, Леверкузен веднага опита натиск, но се затрудняваше да създава чисти положения. В 78-ата минута Нейтън Тела бе близо до изравнителен гол, но ударът ми мина с малко встрани. Не помогна и включването на взетия от Манчестър Сити Клаудио Ечевери. В последната минута от даденото продължение Инкапие имаше шанс да изравни, но стреля много неточно над вратата.
Снимки: Imago