Алегри: Точките се печелят с игра, а не само защото сме Милан

Старши треньорът на Милан Макс Алегри обясни тактическите промени, които направи в мача срещу Лече, спечелен с 2:0. Специалистът обаче призна, че все още не е сигурен как да използва най-новото попъление на тима Кристофър Нкунку.

„За нас беше важно да спечелим, винаги е трудно да се играе в Лече. Позволихме им да създадат три или четири ситуации, така че това е нещо, върху което трябва да продължим да работим“, заяви Алегри.

„Победата беше необходима, за да се изкачим в класирането, но и за да заличим загубата от Кремонезе, където платихме скъпо за грешките си. Трябва да печелиш точките на терена, не побеждаваме само защото носим фланелката на Милан. Тази вечер отборът показа смирение и търпение, тъй като имаше моменти, в които съперникът владееше топката и ние не трябваше да се отваряме прекалено", разкри наставникът на "росонерите".

„Не знам още как мога да използвам Нкунку, но той със сигурност има много качества. Разполагаме с добри играчи в атака, важното е да намерим баланс в отбора", коментира Алегри.

„Вместо да действаме с двама в атака, предпочетох да поставя допълнителен човек в халфовата линия. По този начин имахме повече баланс и най-вече покривахме терена по-добре. Трябва да се опитаме да намерим увереност, а това можем да постигнем само ако запазим серия от сухи мрежи“, добави треньорът.

„Не съм обсъждал евентуалните изходящи трансфери на Сантиаго Хименес и Юнус Муса, защото имахме много важен мач, върху който да се съсредоточим. В такава ситуация не искам да знам нищо за трансферния пазар. Това вече създаде известни проблеми миналата седмица, така че беше най-добре отборът да се концентрира върху мача“, подчерта Алегри.

