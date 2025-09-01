Тото Волф потвърди пилотите на Мерцедес за догодина

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф потвърди, че и догодина за тима ще карат Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели. Това едва ли е голяма изненада, като се има предвид, че Волф отново се опита да привлече Макс Верстапен, той му отказа и тимът не е преговарял с други пилоти.

Волф направи това съобщение вчера, когато Ръсел завърши 4-и в Гран При на Нидерландия, а Антонели се удари с Шарл Леклер и отпадна, а след това беше и наказан от спортните комисари. Италианецът получи 10 секунди за удара с Леклер и още 5 секунди за превишена скорост в бокса, което го извади от зоната на точките.

„Както винаги съм казвал, тук не трябва да очакваме големи новини – обясни Волф. – Продължаваме, разбира се, с нашите двама пилоти. При Джордж трябва да оптимизираме някои неща, свързани с пътуванията и маркетинг ангажиментите му. Мисля, че натоварваме много и двамата ни пилоти в това отношение, така че ще има някаква промяна.

„Дали ще има официално съобщение на „Монца“ за това? Не. Просто ще ви потвърдим, че вече сме подписали с пилотите.“

