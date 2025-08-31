Астън Вила се разбра с бивш защитник на Ман Юнайтед

Популярни
  31 авг 2025
Астън Вила е много близо до привличането на бившия защитник на Манчестър Юнайтед Виктор Линдельоф, който е свободен агент. Предложението на бирмингамци е било по-добро от тези на Фиорентина и Евертън, които също се интересуваха от бранителя. Линдельоф се е разбрал с Вила и ще подпише договор до 2027 г. с опция за още една година.

Унай Емери имаше желание да подсили тима в защита и 30-годишният бранител е една от трансферните цели на клуба. По-рано през лятото Вила отправи оферта за 19-годишния Джейди Канво, но той е близо до преминаване в Кристъл Палас.

Линдельоф напусна Манчестър Юнайтед през лятото след осем години на “Олд Трафорд”, в които игра в 284 мача за “червените дяволи”. С тях той спечели Купата на Лигата през 2023 г. и ФА Къп година по-късно. Миналия сезон той започна да получава повече шансове за изява след назначаването на Рубен Аморим, но основната причина бе контузия ан Лисандро Мартинес.

