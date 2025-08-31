Палас превзе Бирмингам и писа нова “тройка” на Вила

Отборът на Кристъл Палас надви тима на Астън Вила с класическото 3:0 в последен мач от третия кръг на Премиър лийг. Головете отбелязаха Жан-Филип Матета (21’) от дузпа, Марк Геи (68’) и Исмаил Сар (78’).

Това бе първи успех за “орлите” този сезон и те вече гравитират около местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, докато “виланите” все още нямат победа и са предпоследни.

Лондончани за втори път в рамките на последните три месеца нанасят звучен шамар на момчетата на Унай Емери, след като ги победиха със същия резултат в мача за ФА Къп миналия сезон.

Кристъл Палас надигра Астън Вила и се класира за финала на ФА Къп

Началото на двубоя бе белязано от няколко съдийски решения и намеси на ВАР. Първо в 13-ата минута Мати Кеш извърши грубо нарушение срещу Дайчи Камада, за което бе официално предупреден с жълт картон, но имаше известно забавяне в окончателното решение, тъй като се преценяваше дали фаулът заслужава и директно изгонване. Седем минути по-късно японският футболист на гостите отново бе замесен, след като стражът на “виланите” Бизот го фаулира в наказателното поле и бе отсъдена дузпа за столичани. Матета се зае с изпълнението и даде аванс на тима си.

Десетина минути по-късно Сар можеше да удвои предимството на "орлите", но прати топката над вратата. Бирмингамци от своя страна отговориха чак в края на полувремето, когато Уоткинс излезе очи в очи с Хендерсън, който изчисти в ъглов удар. При изпълнението на корнера Тилеманс засече, но не успя да прати топката в очертанията на вратата.

След почивката домакините тръгнаха още по-смело в атака и Морган Роджърс бе сред най-активните. Именно той в 59-ата минута тества рефлексите на Хендерсън, но вратарят на Палас за пореден път беше вездесъщ.

Така лондончани приложиха старото правило, че който не осъществи възможностите си, получава гол, и наказаха домакините. Капитанът Марк Геи отне топката, впусна се напред и сам завърши нападението си с техничен удар, давайки комфортен аванс на своите. Десетина минути преди края положението за играчите на Унай Емери стана безнадеждно, тъй като носителите на Къмюнити шийлд направиха преднината си класическа, след като непокритият Сар от близко разстояние отново не остави шанс на Бизот и оформи крайния резултат.

След почивката за националните отбори Кристъл Палас ще приеме новака Съндърланд, докато Астън Вила гостува на Евертън в опит да стигне до първа победа.