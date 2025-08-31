Ландо Норис: Боли ме, но ще продължа да се боря!

Ландо Норис отпадна заради повреда малко преди финала на Гран При на Нидерландия и загуби второто място, като записа нула срещу победата на съотборника му Оскар Пиастри.

„Няма кой знае какво за казваме. Искам да изям един бургер и да се прибирам у дома – обясни Ландо след края на състезанието. – Днес бях бърз. Но тук е невъзможно да се изпреварва. Направих добро състезание. Бях доволен да вървя на секунда и половина – две зад Оскар.

„Нямаше как да изпреваря Оскар, той спечели напълно заслужено. Просто не беше моят уикенд. Такъв е животът, това е удар, който трябва да понеса и да продължа да се боря.

„Ще видим как ще се отрази на битката за титлата това, което стана днес. Но е неприятно, болезнено е да загубиш 25 точки по този начин. Болезнено, но ще продължа да се боря. Ще се опитам да отвърна на удара, ще направя всичко, което е по силите ми.“

