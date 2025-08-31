Верстапен: Извадихме късмет, че едната кола на Макларън отпадна!

Макс Верстапен завърши втори в домашната си Гран При на Нидерландия и вече пет класирания в топ 3 в петте състезания, проведени от 2021 година насам тук.
„Състезанието не беше лесно, направих всичко възможно на старта, за да мина напред – обясни Макс. – Имах малък момент на завой №2, но след това просто трябваше да направя моето си състезание.
Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум
„За съжаление, днес нямахме темпото на Макларън. И извадихме късмет, че едната кола на Макларън отпадна.
„Като цяло, страхотен резултат за нас, че стигнахме до подиума тук. Мисля, че второто място е добро постижение за нас.“
