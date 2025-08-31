Популярни
Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

  31 авг 2025
8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) спечели рали „Парагвай“, 10 кръг от Световния рали шампионат и записа 4-ата си победа този сезон и общо 65-а в кариерата си в WRC. Ожие започна последния ден на ралито с аванс от малко над 10 секунди пред Адриен Фурмо (Хюндай), но Фурмо излетя от пътя още в първата отсечка, когато заваля и разликата му с Ожие стана почти половин минута.

Зад тях обаче Ойт Танак (Хюндай), Елфин Еванс (Тойота) и Тиери Нювил (Хюндай) водеха много оспорвана битка за третото място. Елфин също излетя за кратко от пътя в първата отсечка и това изведе Танак на третото място. Но в предпоследния етап Танак спука гума и се смъкна на петата позиция.

Ожие: Битката за победата изобщо не е приключила
За пауърстейджа отново заваля, като силният дъжд хвана Фурмо и Ожие. Фурмо загуби много време, а с това и второто място, като пред него минаха Еванс и Нювил, а Ожие загуби половината от аванса си – почти 20 секунди, но опази първото място в генералното класиране. Но пък взе само 1 точка от „Супер неделята“ и не взе точки в пауърстейджа.

Затова и на финала Ожие беше много ядосан, като настроението му се подобри чак на подиума, където беше награден от президента на Парагвай.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"
 Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума
След рали „Парагвай“ Еванс остава начело със 198 точки, на 9 от него са Ожие и Кале Рованпера (Тойота), който остана шести. Танак е 4-и, на 20 точки, а Нювил остана пети, на 48 от лидера. До края на сезона остават още 4 ралита.

Снимки: Gettyimages

