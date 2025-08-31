Популярни
Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

  • 31 авг 2025 | 09:10
8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) поведе в рали „Парагвай“, след като лидерът Кале Рованпера (Тойота) спука гума в 14 отсечка и загуби над 2 минути.

Ожие преследва лидерите от втората отсечка на състезанието, когато той спука гума и загуби над 30 секунди. Французинът потъна до осмото място и атакува навсякъде, печелеше отсечки в петък и в събота и най-накрая получи шанс първо да изпревари Адриен Фурмо (Хюндай) в 13 отсечка и да излезе втори, а след това и да поведе. Преди това, Себ стартира съботния ден 4-и, на 17,8 секунди от лидера Рованпера.

Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място
Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Рованпера призна на финала на етапа, че е трябвало да спре и смени гумата, а не да кара с нея до финала, като този инцидент го свали на шестото място в генералното класиране. В съботната битка Ожие заложи на рискована тактика – той кара само с една резервна гума в колата, а съперниците му – с по две. С по-леката кола Себ спечели 4 от 7-те съботни отсечки и се размина с нова спукана гума.

След съботните отсечки Ожие има аванс от 10,3 секунди пред Фурмо, който се върна на второто място.

„Не е това начинът, по който искахме да поведем в класирането – коментира Ожие. – Но явно всеки пилот в челото, без Еванс, имаше някакви проблеми.“

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай
Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Елфин Еванс (Тойота) завърши деня трети, следван от Ойт Танак (Хюндай), който вчера също спука гума, потъна до шестото място, но се върна 4-и в края на деня, а разликата му с Еванс е само 2,5 секунди. Топ 6 допълват световният шампион Тиери Нювил (Хюндай), който е на 7,7 секунди от Танак и Рованпера.

Днес рали „Парагвай“, 10 кръг от Световния рали шампионат приключва с последните 4 отсечки.

Снимка: Тойота Газу Рейсинг

