Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) поведе в рали „Парагвай“, след като лидерът Кале Рованпера (Тойота) спука гума в 14 отсечка и загуби над 2 минути.

Ожие преследва лидерите от втората отсечка на състезанието, когато той спука гума и загуби над 30 секунди. Французинът потъна до осмото място и атакува навсякъде, печелеше отсечки в петък и в събота и най-накрая получи шанс първо да изпревари Адриен Фурмо (Хюндай) в 13 отсечка и да излезе втори, а след това и да поведе. Преди това, Себ стартира съботния ден 4-и, на 17,8 секунди от лидера Рованпера.

The moment that the lead was lost 😱#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/aYgRXHN5uI — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Рованпера призна на финала на етапа, че е трябвало да спре и смени гумата, а не да кара с нея до финала, като този инцидент го свали на шестото място в генералното класиране. В съботната битка Ожие заложи на рискована тактика – той кара само с една резервна гума в колата, а съперниците му – с по две. С по-леката кола Себ спечели 4 от 7-те съботни отсечки и се размина с нова спукана гума.

След съботните отсечки Ожие има аванс от 10,3 секунди пред Фурмо, който се върна на второто място.

15 stages down. 4 to go. Can he hold onto the lead? 👀#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/i2z5SlZ5YR — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2025

„Не е това начинът, по който искахме да поведем в класирането – коментира Ожие. – Но явно всеки пилот в челото, без Еванс, имаше някакви проблеми.“

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Елфин Еванс (Тойота) завърши деня трети, следван от Ойт Танак (Хюндай), който вчера също спука гума, потъна до шестото място, но се върна 4-и в края на деня, а разликата му с Еванс е само 2,5 секунди. Топ 6 допълват световният шампион Тиери Нювил (Хюндай), който е на 7,7 секунди от Танак и Рованпера.

Днес рали „Парагвай“, 10 кръг от Световния рали шампионат приключва с последните 4 отсечки.

He is the 'Tyre Whisperer ' 🛞



An incredible display of skill by our 8X Champion - being the only one to take five tyres on todays afternoon loop! 🤯 pic.twitter.com/FaYpCMh69H — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2025

Снимка: Тойота Газу Рейсинг