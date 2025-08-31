Ожие: Битката за победата изобщо не е приключила

Лидерът в рали „Парагвай“ Себастиен Ожие (Тойота) заяви преди началото на неделните отсечки, че битката за победата в десетия кръг на WRC изобщо не е приключила.

Последният ден на ралито включва 4 скоростни отсечки и 80 състезателни километра, като Себ има аванс от 10,3 секунди пред втория – Адриен Фурмо (Хюндай).

The moment that the lead was lost 😱#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/aYgRXHN5uI — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

Ожие спука гума в петък и потъна до 8-ото място, но успя да се върне в челото, а вчера оглави класирането, след като в 14 отсечка водачът Кале Рованпера (Тойота) спука гума и изостана.

„Всички записаха спукани гуми, като Кале плати най-високата цена – обясни французинът. – Ние също, но атакуваме през цялото време, използвахме всички шансове, които получихме и трябва да сме доволни от това.

Николай Грязин изостана заради спукана гума

„Получава се много хубава битка за победата и тя изобщо не е приключила. Последните отсечки ще са трудни и интересни и може би ще вали, могат да се случат още много неща. Хубаво е, че успяхме да се върнем в челото, но определено нищо още не е решено. Предстои да се случват много неща и времето може да обърне всичко с главата надолу.“

15 stages down. 4 to go. Can he hold onto the lead? 👀#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/i2z5SlZ5YR — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages