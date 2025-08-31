Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Въпреки че вече пет месеца не е стигал до най-високото стъпало на почетната стълбичка, Елфин Еванс продължава да води в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) и след рали „Парагвай“.

Уелсецът финишира на второто място в първото от двете поредни южноамерикански състезания и взе общо пет бонус точки от неделното класиране и пауърстейджа. Така той оглавява подреждането с актив от 198 пункта и преднина от седем пред Себастиен Ожие, който спечели своята четвърта победа за сезона в Парагвай. Французинът има равен актив с Кале Рованпера, който заема третото място, след като се класира шести в Парагвай заради спуканата гума, която му коства повече от две минути в края на съботния ден.

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

Класиране при пилотите в WRC след рали „Парагвай“:

Елфин Еванс – 198 Себастиен Ожие* – 189 Кале Рованпера – 189 Ойт Танак – 178 Тиери Нювил – 150 Такамото Кацута – 88 Адриен Фурмо – 83 Оливър Солберг** – 56 Сами Паяри – 54 Грегоар Мюнстер – 21 Джошуа Макърлийн – 20 Мартинс Сескс* – 16 Гас Грийнсмит** – 14 Йоан Росел** – 14 Нилоай Грязин** – 8 Ян Соланс** – 6 Жордан Сердеридис* – 4 Кайетан Кайетанович** – 3 Алехандро Качон** – 3 Фабрицио Салдивар** – 2 Роберто Дапра** – 2 Роопе Корхонен** – 1 Ерик Камий** – 1 Лоренцо Бертели* – 0 Диого Салви* – 0 Лаури Йоона** – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

