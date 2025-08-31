Въпреки че вече пет месеца не е стигал до най-високото стъпало на почетната стълбичка, Елфин Еванс продължава да води в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) и след рали „Парагвай“.
Уелсецът финишира на второто място в първото от двете поредни южноамерикански състезания и взе общо пет бонус точки от неделното класиране и пауърстейджа. Така той оглавява подреждането с актив от 198 пункта и преднина от седем пред Себастиен Ожие, който спечели своята четвърта победа за сезона в Парагвай. Французинът има равен актив с Кале Рованпера, който заема третото място, след като се класира шести в Парагвай заради спуканата гума, която му коства повече от две минути в края на съботния ден.
Класиране при пилотите в WRC след рали „Парагвай“:
Елфин Еванс – 198
Себастиен Ожие* – 189
Кале Рованпера – 189
Ойт Танак – 178
Тиери Нювил – 150
Такамото Кацута – 88
Адриен Фурмо – 83
Оливър Солберг** – 56
Сами Паяри – 54
Грегоар Мюнстер – 21
Джошуа Макърлийн – 20
Мартинс Сескс* – 16
Гас Грийнсмит** – 14
Йоан Росел** – 14
Нилоай Грязин** – 8
Ян Соланс** – 6
Жордан Сердеридис* – 4
Кайетан Кайетанович** – 3
Алехандро Качон** – 3
Фабрицио Салдивар** – 2
Роберто Дапра** – 2
Роопе Корхонен** – 1
Ерик Камий** – 1
Лоренцо Бертели* – 0
Диого Салви* – 0
Лаури Йоона** – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
Снимки: Sportal.bg