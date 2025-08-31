Популярни
  Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

  31 авг 2025
Въпреки че вече пет месеца не е стигал до най-високото стъпало на почетната стълбичка, Елфин Еванс продължава да води в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) и след рали „Парагвай“.

Уелсецът финишира на второто място в първото от двете поредни южноамерикански състезания и взе общо пет бонус точки от неделното класиране и пауърстейджа. Така той оглавява подреждането с актив от 198 пункта и преднина от седем пред Себастиен Ожие, който спечели своята четвърта победа за сезона в Парагвай. Французинът има равен актив с Кале Рованпера, който заема третото място, след като се класира шести в Парагвай заради спуканата гума, която му коства повече от две минути в края на съботния ден.

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка
Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

Класиране при пилотите в WRC след рали „Парагвай“:

  1. Елфин Еванс – 198

  2. Себастиен Ожие* – 189

  3. Кале Рованпера – 189

  4. Ойт Танак – 178

  5. Тиери Нювил – 150

  6. Такамото Кацута – 88

  7. Адриен Фурмо – 83

  8. Оливър Солберг** – 56

  9. Сами Паяри – 54

  10. Грегоар Мюнстер – 21

  11. Джошуа Макърлийн – 20

  12. Мартинс Сескс* – 16

  13. Гас Грийнсмит** – 14

  14. Йоан Росел** – 14

  15. Нилоай Грязин** – 8

  16. Ян Соланс** – 6

  17. Жордан Сердеридис* – 4

  18. Кайетан Кайетанович** – 3

  19. Алехандро Качон** – 3

  20. Фабрицио Салдивар** – 2

  21. Роберто Дапра** – 2

  22. Роопе Корхонен** – 1

  23. Ерик Камий** – 1

  24. Лоренцо Бертели* – 0

  25. Диого Салви* – 0

  26. Лаури Йоона** – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2

