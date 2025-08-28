Популярни
Ценов играе срещу Левски и лети за Русия

  • 28 авг 2025 | 17:49
  • 2205
  • 0
Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов ще изиграе още един мач за отбора, преди да се осъществи трансферът му в Русия, разбра Sportal.bg. Бранителят ще излезе срещу Левски в предстоящия двубоя от efbet Лига. След това новоизлюпеният национал ще се раздели с "червените" от Бистрица.

По всичко изглежда, че в скоро време защитата на ЦСКА 1948 ще има ново лице. Днес клубът представи черногорския ляв бек Огнен Гашевич, а финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов вече обяви пристигането на централните защитници Лаша Двали и Егор Пархоменко.

