Беарман ще стартира от алеята пред боксовете

Оливър Беарман с Хаас ще стартира от алеята пред боксовете в Гран При на Нидерландия днес, след като получи нова задвижваща система за състезанието днес.

Вчера Беарман завърши 19-и, последен от тези, които записаха време в квалификацията и затова в тима са решили да добавят нов двигател към моторите на Оливър, като това ще има минимални последици за него.

Ride onboard with Oscar Piastri as the Aussie flies through the Zandvoort dunes on his way to pole 🤩#F1 #DutchGP @pirellisport pic.twitter.com/ELQypRciAG — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Освен нов двигател, Беарман получава и нови турбо, мотор-генератори MGU-H и MGU-K, както и нов контролен електронен блок. Оливър ще кара и с нова изпускателна система, но все още не е надхвърлил разрешените 8 за сезона.

След квалификацията вчера Беарман си призна, че няма обяснение за липсата на прогрес при представянето му, тъй като с твърдите гуми той постигаше същото темпо като с меките сликове и затова потъна в квалификацията.

Снимки: Gettyimages