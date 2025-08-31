Популярни
Беарман ще стартира от алеята пред боксовете

  • 31 авг 2025 | 13:33
Оливър Беарман с Хаас ще стартира от алеята пред боксовете в Гран При на Нидерландия днес, след като получи нова задвижваща система за състезанието днес.

Вчера Беарман завърши 19-и, последен от тези, които записаха време в квалификацията и затова в тима са решили да добавят нов двигател към моторите на Оливър, като това ще има минимални последици за него.

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт"?

Освен нов двигател, Беарман получава и нови турбо, мотор-генератори MGU-H и MGU-K, както и нов контролен електронен блок. Оливър ще кара и с нова изпускателна система, но все още не е надхвърлил разрешените 8 за сезона.

След квалификацията вчера Беарман си призна, че няма обяснение за липсата на прогрес при представянето му, тъй като с твърдите гуми той постигаше същото темпо като с меките сликове и затова потъна в квалификацията.

Перес ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак?
Строл на два пъти е искал да се откаже от Формула 1
Снимки: Gettyimages

