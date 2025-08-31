Строл на два пъти е искал да се откаже от Формула 1

Катастрофата на Ланс Строл в началото на квалификацията за Гран При на Нидерландия му навлече нова порция критики. Най-неприятното в тази ситуация е, че механиците на Астън Мартин работиха цяла нощ в петък срещу събота, за да оправят колата му, след като той катастрофира и в петък.

Вчера бразилска телевизия съобщи, че Ланс вече на два пъти е искал да сложи край на кариерата си във Формула 1 – през 2023 и през 2024 година, но и двата пъти е бил разубеден от баща си Лорънс Строл, който е собственик на тима на Астън Мартин.

И този сезон Ланс остава далеч от представянето на Фернандо Алонсо и все по-често се чува, че той няма достатъчно мотивация, за да се бори с най-добрите. А много анализатори, като Ралф Шумахер, вече публично предупредиха Лорънс, че ако иска Астън Мартин да се бори за титлата, то тимът трябва да постига резултати и с двете си коли, т.е. да се раздели с Ланс.

Сега се появиха и нови слухове, че Ланс може да си тръгне в края на сезона и за 2026 Астън Мартин да търси съотборник на Алонсо, който наскоро подхвърли, че резервата на тима Фелипе Другович заслужава да е титуляр.

