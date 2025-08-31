Популярни
  3. Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

  • 31 авг 2025 | 08:48
  • 1070
  • 0

Възможно ли е някой да спре пилотите на Макларън по пътя им към победата в Гран При на Нидерландия? Този въпрос звучи все по-интересно, с оглед на превъзходството на световните шампиони при конструкторите на „Зандвоорт“ – Ландо Норис беше най-бърз в трите свободни тренировки, а Оскар Пиастри – в трите части на квалификацията.

Работата с гумите и аеродинамичния баланс са силните страни на MCL39 и единственото, което вчера успяха да постигнат съперниците на Макларън беше рекордният втори сектор на Макс Верстапен в квалификацията, който му спомогна да завърши трети.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата
Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

Изпреварванията на „Зандвоорт“ не са лесни, трябва да се подготвят доста време и единственото удобно място е стартфиналната права – миналата година пилотите на Макларън изпуснаха Макс на старта и след това Норис имаше нужда от 18 обиколки, за да догони и изпревари Верстапен.

Ако двете коли на Макларън запазят първите две места след старта, то най-вероятно ще видим демонстрация на това колко са ефективни, когато карат в чист въздух и колко ще е трудно на съперниците им да ги догонят.

Верстапен: Много съм доволен от третото място
Верстапен: Много съм доволен от третото място

Но Макс не е готов да се предаде пред родна публика, особено ако завали и семплата стратегия с един бокс трябва да бъде модифицирана. Доктор Марко прогнозира, че третото място ще е максимумът за Верстапен, а в битката му срещу пилотите на Мерцедес и може би тези на Ферари роля ще има и Исак Хаджар, който вчера изненада фаворитите за място на втора редица и се класира 4-и.

След завръщането на „Зандвоорт“ в календара на Формула 1 Верстапен спечели 3 победи, а Ландо Норис – една. Ще видим днес дали този списък ще се увеличи с още едно име.

Андреа Стела: И двамата ни пилоти заслужаваха първото място
Андреа Стела: И двамата ни пилоти заслужаваха първото място
