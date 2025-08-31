Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

„Зандвоорт“ се завърна триумфално във Формула 1 през 2021 година, като състезанието се отличава с пълни трибуни, заети от феновете на Макс Верстапен и страхотна атмосфера.

Но самото трасе не дава възможности за много изпреварвания, особено ако не вали. Огромният брой успешни атаки стават на спирането за първия завой „Тарзан“, а всяко едно изпреварване трябва да бъде много внимателно подготвено в целия последен сектор на трасето.

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Но през 2023 година състезанието започна с дъжд и променливите условия осигуриха рекордните за Гран При на Нидерландия 186 изпреварвания в хода на състезанието.

В другите години, когато беше сухо, резултатите не са толкова впечатляващи – през 2012 изпреварванията бяха 23, през 2022 едва 18 и миналата година – 36.

Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс

Да видим какво ще ни поднесе днес времето на „Зандвоорт“ и как ще се отрази това на Гран При на Нидерландия.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

