Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс

Ако и днес дъждът не стигне до „Зандвоорт“, то най-добрата стратегия в Гран При на Нидерландия най-вероятно ще се окаже тази само с един бокс. Въпреки избора на Пирели на по-меки гуми за уикенда и увеличаването на максималната скорост в боксовете от 60 на 80 км/ч.

Изпреварванията на „Зандвоорт“ не са лесни и затова отборите и пилотите предпочитат да направят само един бокс, като стартират със средно твърдите гуми и след това довършат състезанието с твърдите сликове. Миналата година 17 пилоти стартираха със средно твърдите гуми в състезанието и само трима с меките сликове.

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Също така, по-хладното време, което се очаква днес, би трябвало да се отрази добре на продължителността на живота на гумите, което е още един фактор в полза на стратегията с един бокс.

Вчера Оскар Пиастри прогнозира, че най-вероятно съперниците на Макларън ще се насочат към стратегия с един бокс, като поясни, че другите пилоти са останали с по един нов комплект средно твърди и твърди гуми. Австралиецът допълни, че той и Ландо Норис имат по два комплекта нови твърди и по един нови средно твърди сликове.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

Снимки: Gettyimages