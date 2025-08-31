Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс

Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс

  • 31 авг 2025 | 10:37
  • 244
  • 0

Ако и днес дъждът не стигне до „Зандвоорт“, то най-добрата стратегия в Гран При на Нидерландия най-вероятно ще се окаже тази само с един бокс. Въпреки избора на Пирели на по-меки гуми за уикенда и увеличаването на максималната скорост в боксовете от 60 на 80 км/ч.

Изпреварванията на „Зандвоорт“ не са лесни и затова отборите и пилотите предпочитат да направят само един бокс, като стартират със средно твърдите гуми и след това довършат състезанието с твърдите сликове. Миналата година 17 пилоти стартираха със средно твърдите гуми в състезанието и само трима с меките сликове.

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?
Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Също така, по-хладното време, което се очаква днес, би трябвало да се отрази добре на продължителността на живота на гумите, което е още един фактор в полза на стратегията с един бокс.

Вчера Оскар Пиастри прогнозира, че най-вероятно съперниците на Макларън ще се насочат към стратегия с един бокс, като поясни, че другите пилоти са останали с по един нов комплект средно твърди и твърди гуми. Австралиецът допълни, че той и Ландо Норис имат по два комплекта нови твърди и по един нови средно твърди сликове.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата
Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Николай Грязин изостана заради спукана гума

Николай Грязин изостана заради спукана гума

  • 31 авг 2025 | 09:32
  • 947
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 31 авг 2025 | 09:24
  • 12770
  • 0
Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

  • 31 авг 2025 | 09:10
  • 375
  • 0
Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

  • 31 авг 2025 | 08:48
  • 3043
  • 0
Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

  • 30 авг 2025 | 18:52
  • 1148
  • 0
Хаджар: Вчера беше провал, днес сме страхотни

Хаджар: Вчера беше провал, днес сме страхотни

  • 30 авг 2025 | 18:25
  • 1459
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 209265
  • 856
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 6252
  • 3
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 6440
  • 23
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 6228
  • 0
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 37525
  • 67
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 41859
  • 85