Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Кале Рованпера (Тойота) успя да увеличи на 16,7 секунди аванса си на върха на класирането на рали „Парагвай“ в съботните сутрешни отсечки. Финландецът започна деня на 7,1 секунди пред Адриен Фурмо (Хюндай), но днес французинът не успя да повтори днес пилотирането си от вчера.

Но както и вчера следобед, днес сутринта най-впечатляващо беше представянето на Себастиен Ожие (Тойота), който сега успя да се доближи на 0,5 секунди от Фурмо и вече участва в битката за второто място, а може би и за победата.

🚨 MUNSTER OUT 🚨



The drama continues here in Paraguay as Grégoire Munster and Louis Louka retire from @officialrallypy 🤯#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/ZiZ4GHfMu4 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2025

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Вчера Ожие спука гума във втората отсечка и това му струва над 30 секунди, а преди това той беше само на 3,2 секунди от Рованпера. Така французинът потъна до осмото място, но днес вече е трети.

„С оглед на стартовата ни позиция, не мисля, че можехме да постигнем много повече – заяви в сервизната зона Ожие. – Откакто спукахме гумата натискаме постоянно, да видим докъде ще стигнем.“

Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

Ойт Танак (Хюндай) започна деня трети, но спука гума във втората отсечка днес и това го свали на шестото място, след като той загуби над половин минута. Пред него в топ 5 са Елфин Еванс (Тойота) и Тиери Нювил (Хюндай), като естонецът прогнозира, че има реален шанс да ги догони до края на деня, като разликата от Еванс до Танак е 8,1 секунди.

Грязин се бори за победата в WRC2 в Парагвай