Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

  • 30 авг 2025 | 18:52
  • 357
  • 0
Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Кале Рованпера (Тойота) успя да увеличи на 16,7 секунди аванса си на върха на класирането на рали „Парагвай“ в съботните сутрешни отсечки. Финландецът започна деня на 7,1 секунди пред Адриен Фурмо (Хюндай), но днес французинът не успя да повтори днес пилотирането си от вчера.

Но както и вчера следобед, днес сутринта най-впечатляващо беше представянето на Себастиен Ожие (Тойота), който сега успя да се доближи на 0,5 секунди от Фурмо и вече участва в битката за второто място, а може би и за победата.

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай
Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Вчера Ожие спука гума във втората отсечка и това му струва над 30 секунди, а преди това той беше само на 3,2 секунди от Рованпера. Така французинът потъна до осмото място, но днес вече е трети.

„С оглед на стартовата ни позиция, не мисля, че можехме да постигнем много повече – заяви в сервизната зона Ожие. – Откакто спукахме гумата натискаме постоянно, да видим докъде ще стигнем.“

Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай
Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

Ойт Танак (Хюндай) започна деня трети, но спука гума във втората отсечка днес и това го свали на шестото място, след като той загуби над половин минута. Пред него в топ 5 са Елфин Еванс (Тойота) и Тиери Нювил (Хюндай), като естонецът прогнозира, че има реален шанс да ги догони до края на деня, като разликата от Еванс до Танак е 8,1 секунди.

Грязин се бори за победата в WRC2 в Парагвай
Грязин се бори за победата в WRC2 в Парагвай
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

  • 30 авг 2025 | 13:30
  • 4853
  • 2
Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“

Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“

  • 30 авг 2025 | 12:14
  • 1314
  • 2
Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти

Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти

  • 30 авг 2025 | 12:02
  • 2088
  • 1
Грязин се бори за победата в WRC2 в Парагвай

Грязин се бори за победата в WRC2 в Парагвай

  • 30 авг 2025 | 10:08
  • 2038
  • 0
Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

  • 30 авг 2025 | 09:52
  • 767
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 30 авг 2025 | 08:57
  • 11558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 9528
  • 26
Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

  • 30 авг 2025 | 18:58
  • 4469
  • 4
Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 19568
  • 57
Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

  • 30 авг 2025 | 19:15
  • 9276
  • 1
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 15054
  • 148
Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

  • 30 авг 2025 | 18:00
  • 8773
  • 1