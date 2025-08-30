Грязин се бори за победата в WRC2 в Парагвай

Популярни
  30 авг 2025
Българският пилот Николай Грязин (Шкода) завърши на второ място в WRC2 петъчния ден от рали „Парагвай“, 10 кръг от Световния рали шампионат. Както и при пилотите с Rally1 колите в челото на класирането осемте отсечки се оказаха много трудни за претендентите за световната титла в WRC2.

Най-бързият пилот в WRC2 вчера беше Оливър Солберг (Тойота), който спечели 6 отсечки, но спука гума още в третия етап и от първо място отиде на трето. След него колоната поведе местният ас Диего Домингес (Тойота), който издържа на тази позиция до финала на четвъртата отсечка, парагваецът се завъртя в петата и отстъпи на втората позиция, а в седмата отсечка отиде на третото място.

От проблемите на Домингес се възползва Йоан Росел (Ситроен), който поведе след петата отсечка, а в края на деня французинът завърши с аванс от 9,1 секунди пред Грязин. Домингес остана трети, само на 1,2 секунди от Грязин. Росел и Грязин успяха да влязат и в топ 10 на генералното класиране на ралито.

Вчера Грязин се оплака от поведението на колата му при приземяванията след многото скокове, а при вторите минавания на отсечките обясни, че се опитва да е "по-спокоен при скоковете". Рали "Парагвай" може да има много важна роля в битката за титлата в WRC2, тъй като тук един срещу друг карат всички претенденти: Солберг, Росел, Грязни и Гас Грийнсмит, но вчера той катастрофира и продължава по системата Супер рали на 21-о място в WRC2.

"Не съм доволен от пилотирането ми - заяви след последната отсечка Грязин. - Направихме едно завъртане и загубихме 10 секунди днес. За щастие се разминахме с дъжда, но има някои влажни завои, където няма сцепление. Не мога да си представя какво ще е ако завали."

