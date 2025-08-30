Популярни
Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

  • 30 авг 2025 | 09:52
  • 157
  • 0
Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Двукратният световен шампион Кале Рованпера (Тойота) завърши на първа позиция петъчния ден в рали „Парагвай“, 10 кръг от сезона в WRC. Но този резултат се оказа изненада и за финландеца, тъй като начело на колоната през по-голямата част от деня беше третият пилот на Хюндай Адриен Фурмо.

Французинът обаче спука гума в предпоследната отсечка за деня, на 3,5 километра от финала, загуби време и това изведе Кале на първото място.

Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай
Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

„Срамота е, че спукахме гума, но това е ралито“, коментира на финала на отсечката Фурмо, който завърши деня на 7,1 секунди от Рованпера.

„Днес определено трябваше да сме по-бързи, но не бяхме най-бързите в петъчните отсечки – допълни Рованпера. – Това е добре за позицията ни на стартиране в събота, но като представяне не съм доволен.“

Дебютът на рали „Парагвай“ в WRC се оказа много по-труден от очакваното за пилотите – бързи и технични отсечки, чести смени на нивото на сцепление, поредица от скокове, много компресии, при които пилотите започнаха да се оплакват от болки в гърба.

Трети в края на петъчния ден завърши Ойт Танак (Хюндай), който е само на половин секунда от Фурмо след 8 отсечки. А 8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) успя да се изкачи на 4-ото място, на 17,8 секунди от лидера, като преди това спука гума във втория етап за деня и там загуби над половин минута. При следобедните минавания Ожие записа три етапни победи и се върна в челото, като така запази и шансовете си в битката за световната титла.

Топ 6 допълниха водачът в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота), който призна, че е недоволен от карането си и настоящият световен шампион Тиери Нювил (Хюндай), който допълни, че се бори здраво, но не успява да открие темпото, което иска.

Предпоследната отсечка за деня пренареди класирането вчера – там спука гума Фурмо, същото се случи и със Сами Паяри (Тойота), който се смъкна от трето на осмо място. Пак там отпадна Такамото Кацута (Тойота), който излезе от пътя и при удара се откъсна едното му задно колело.

Днес рали „Парагвай“ продължава с още 7 отсечки, като първата от тях стартира в 13:35 часа.

Снимка: Профил на WRC в Twitter

